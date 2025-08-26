خان پور مہر:پنشن میں کٹوتی کے خلاف اساتذہ کا احتجاج،اسکول بند
خان پور مہر ،کندھ کوٹ (نمائندگان دنیا) سندھ حکومت کی جانب سے سرکاری ملازمین کی پنشن میں کٹوتی کے فیصلے کے خلاف خانگڑھ تعلقہ میں بھی اسکول بند رہے ۔
اس موقع پر پرائمری ٹیچرز ایسوسی ایشن (پی ٹی الف) کی کال پر اساتذہ نے بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا، جس کی قیادت طالب حسن مہر اور راحب علی مہر نے کی۔احتجاجی اساتذہ نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اُٹھا رکھے تھے جن پر \"پنشن کٹوتی نامنظور\" اور \"ملازمین سے زیادتی بند کرو\" کے نعرے درج تھے ۔ مظاہرین نے نعرے بازی کرتے ہوئے حکومت کے فیصلے کو سراسر ظلم اور ملازمین کے بنیادی حقوق پر ڈاکہ قرار دیا۔مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری ملازمین اپنی ساری زندگی تعلیم اور بچوں کے مستقبل کی خدمت میں لگا دیتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد پنشن ہی ان کا واحد سہارا ہوتا ہے ۔ اس سہولت میں کٹوتی کسی طور بھی قبول نہیں۔انہوں نے خبردار کیا کہ اگر حکومت نے پنشن کٹوتی کا فیصلہ فوری واپس نہ لیا تو احتجاج مزید شدت اختیار کرے گا ۔ کندھ کوٹ میں سندھ ایمپلائز الائنس کی کال پر سندھ حکومت کی جانب سے ملازمین کے لیے نئی پالیسیوں کے خلاف مختلف محکموں اور اداروں کے دفاتر میں احتجاج کیا گیا ۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت ملازمین دشمن پالیسی اپنا کر ناانصافی اور ظلم کر رہی ہے ۔انہوں نے مزید کہاکہ ملازمین کے جائز حقوق پنشن اصلاحات، گروپ انشورنس، ڈی آر اے ،تنخواہوں میں اضافہ و دیگر مطالبات کو تسلیم کیا جائے۔ لاڑکانہ میں سندھ ایمپلائز الائنس کی کال پر پنشن اصلاحات کے کالے قانون، ڈی آر اے الاؤنس نہ ملنے سمیت دیگر مطالبات کے لیے سرکاری محکموں کے ملازمین کی جانب سے کام اور قلم چھوڑ ہڑتال کرتے ہوئے دفاتر کی تالا بندی کی گئی۔ اس موقع پر سرکاری ملازمین نے ضلعی صدر رفیق احمد جتوئی، مبین خان برڑو، اسد اللہ میر جت، یار محمد مگنیجو، عطاء اللہ میر جت اور دیگر کی قیادت میں پراونشل ہائی ویز آفس کے باہر احتجاج کیا۔