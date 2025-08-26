دہرے قتل کیس میں ملزمان کی ضمانتیں مسترد،عدالت سے فرار
میرپورخاص (بیورو رپورٹ)زمینی تنازعے پر دو افراد کے قتل کیس میں نامزد ملزمان کی عبوری ضمانتیں ہائی کورٹ نے مسترد کر دیںکے بعد ملزمان عدالت سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے۔
تفصیلات کے مطابق میرپورخاص تعلقہ میرواہ پولیس اسٹیشن کی حدود میں ہونے والے تنازعے کے دوران رانگھڑ برادری کے نوجوان کے قتل کی ایف آئی آر میں نامزد ملزمان فجرالدین، ظفر اور محمد عادل مئیو ہیں، جبکہ مئیو برادری کے نوجوان کے قتل کی ایف آئی آر نمبر 17 میں قربان، عرفان علی، عبدالرحمن اور آصف رانگھڑ سمیت دیگر کو نامزد کیا گیا ۔ہائی کورٹ میرپورخاص میں ملزمان کی کنفرم ضمانت کی سماعت کے دوران معزز ججز نے دونوں فریقین کے ملزمان کی ضمانتیں مسترد کرتے ہوئے پولیس کو گرفتاری کے احکامات جاری کیے ، تاہم ملزمان عدالت ہی سے فرار ہوگئے ۔مئیو برادری کے وکیل افضل کریم ورک نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کیس میں دونوں جانب سے 6 سے 8 ملزمان نامزد ہیں۔