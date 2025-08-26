صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلڑی شاہ کریم :نوید قمر نے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کردیا

  • کراچی
بلڑی شاہ کریم(رپورٹ:شاہنواز رند) پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، ایم این اے اور سابق وفاقی وزیر سید نوید قمر نے بلڑی شاہ کریم یاترا کے دوران مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا۔

انہوں نے رورل ہیلتھ سینٹر (BHU)بلڑی شاہ کریم میں آپریشن تھیٹر کا افتتاح کیا اور اسپتال کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔ بعد ازاں اسپتال کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا اور ڈاکٹروں و پی پی ایچ آئی کے ضلعی مینیجر طاہر لاشاری سے ملاقات کر کے اسپتال کی سہولیات اور کارکردگی پر بریفنگ لی۔اس موقع پر سید نوید قمر نے اسپتال کی بہتری کے لیے فوری اقدامات کی ہدایات جاری کیں، جن میں نرسری وارڈ کا قیام، مختلف شعبوں کے ڈاکٹروں کی تعیناتی اور خصوصاً گائناکالوجسٹ کی فوری تعیناتی شامل تھی۔ اسپتال پہنچنے پر انہوں نے غریب اور مستحق مریضوں سے ملاقات کی، جنہوں نے اپنے مسائل بیان کیے ۔ نوید قمر نے انہیں یقین دلایا کہ بلڑی شاہ کریم کے عوام کو صحت سمیت تمام بنیادی سہولتیں فراہم کی جائیں گی اور اسپتال کی نئی عمارت پر جلد کام شروع ہوگا۔علاوہ ازیں سید نوید قمر نے مختلف دیہات میں پیور بلاک اسکیموں اور سیمنٹ کانکریٹ سڑکوں کا افتتاح بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے اور عوامی بہبود ہی پارٹی کی سیاست کا بنیادی فلسفہ ہے ۔بلڑی شاہ کریم سے روانگی کے بعد وہ ملاکاتیار پہنچے اور دریائے سندھ کے حاجی پور اور علی پور بند کا معائنہ کیا، جہاں محکمہ آبپاشی نے انہیں بندوں کی مرمت اور پچنگ کے کام پر بریفنگ دی۔

 

