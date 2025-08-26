صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سجاول:بارش میں محکمہ تعلیم کے دفاتر تباہ،اہم ریکارڈ ضائع

  • کراچی
سجاول (نمائندہ دنیا )حالیہ بارشوں کے باعث سجاول میں محکمہ تعلیم کے دفاتر بری طرح متاثر ہوگئے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران پرائمری اور سیکنڈری کے دفاتر، جو ہائی اسکول سجاول کے کمروں میں عارضی طور پر قائم ہیں۔۔۔

 کی چھت ٹپکنے سے اہم ریکارڈ، فائلیں، کمپیوٹرز اور دیگر الیکٹرانک آلات  خراب ہوگئے ۔عملے کے مطابق مذکورہ عمارت کی مرمت محکمہ ایجوکیشن ورکس نے صرف ایک سال قبل کرائی تھی، مگر برسات کے دوران چھت ٹپکنے سے ایک بار پھر وہی مسئلہ سامنے آ گیا۔ ہر سال بارش میں یہی صورتحال پیدا ہونے کے باوجود ضلعی انتظامیہ کی جانب سے مستقل اقدامات نہ کیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ سجاول کو ضلع بنے 13 سال ہو چکے ، لیکن آج تک ضلعی دفاتر کے لیے مستقل عمارتیں تعمیر نہیں کی جا سکیں۔ بیشتر اہم دفاتر یا تو کرائے کی عمارتوں میں ہیں یا دیگر محکموں کے کمروں میں کام کر رہے ہیں۔ شہریوں نے اس صورتحال کو ضلعی انتظامیہ کی ناکامی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایک طرف حکومت تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے دعوے کرتی ہے جبکہ دوسری جانب تعلیمی دفاتر کے لیے مستقل عمارتیں تک فراہم نہیں کی جا سکیں۔ شہریوں کے مطابق اگر 13 سال میں بنیادی ڈھانچہ فراہم نہیں کیا گیا تو آئندہ تعلیمی نظام سے بہتری کی توقع رکھنا مشکل ہے ۔

 

