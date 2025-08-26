وحدت ایمپلائز ونگ کا سندھ ایمپلائز الائنس سے اظہار یکجہتی
سکھر (بیورو رپورٹ)مجلس وحدت مسلمین پاکستان ایمپلائز ونگ کے چیئرمین سلیم صدیقی کی ہدایت پر سکھر آرگنائزنگ کمیٹی کے وفد نے سندھ ایمپلائز الائنس سکھر کے چیئرمین شہزاد علی عباسی سے ملاقات کی۔۔۔
جس میں 25 اگست 2025 کو ہونے والی تالا بند ہڑتال کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا گیا۔ملاقات میں مرکزی رکن عبداللہ بلوچ، سید عثمان جعفری، سید کاشف شاہ، محسن سجاد اترا ایڈووکیٹ (صدر ایم ڈبلیو ایم ضلع سکھر)اور احسان شر ایڈووکیٹ (جنرل سیکریٹری ایم ڈبلیو ایم ضلع سکھر) شریک ہوئے ۔ایمپلائز ونگ کے رہنماؤں نے کہا کہ سندھ کے ملازمین کو ان کے جائز حقوق سے محروم رکھنا ناانصافی ہے ۔ ڈسپریٹری ریڈکشن الاؤنس (DRA) ماضی میں شروع ہوا تھا لیکن کسی وجہ سے بند کردیا گیا، جبکہ تینوں صوبوں کے ملازمین کو یہ الاؤنس دیا جا رہا ہے ، صرف سندھ کے سرکاری ملازمین محروم ہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ \"پینشن اصلاحات\" کے نام پر ملازمین کو حقِ پینشن سے محروم کرنا ظالمانہ فیصلہ ہے ۔ اسی طرح ریٹائرمنٹ پر گروپ انشورنس کی ادائیگی نہ کرنا ملازمین کے ساتھ معاشی زیادتی ہے ۔ملاقات کے اختتام پر وحدت ایمپلائز ونگ سکھر کے وفد نے اعلان کیا کہ وہ 25 اگست کو سندھ ایمپلائز الائنس کی تالا بند ہڑتال میں بھرپور شرکت کریں گے ۔