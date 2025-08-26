درخواست گزار کی استدعا مسترد، جرمانے کی رقم جمع کرانے کا حکم
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف درخواست دائر کرنے پر عائد عدالتی جرمانہ معاف کرانے کی درخواست کی سماعت ہوئی۔
عدالت نے درخواست گزار رضوان قریشی کی استدعا سخت برہمی کے ساتھ مسترد کرتے ہوئے فوری طور پر جرمانے کی رقم جمع کرانے کا حکم دے دیا۔سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ انکے موکل نے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف درخواست دائر کی تھی جسے عدالت نے مسترد کرتے ہوئے دو لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا۔ وکیل نے کہا کہ عدالت سے استدعا ہے کہ جرمانہ معاف کیا جائے ۔ جسٹس محمد اقبال کلہوڑو نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ آپ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، عدالت کا قیمتی وقت ضائع کیا گیا۔ اگر جرمانہ ادا نہیں کریں گے تو ہم جرمانے کی رقم دگنی کردیں گے ۔ درخواست گزار رضوان قریشی نے عدالت میں کہا کہ وہ حلفیہ بیان دیتے ئیں کہ انکے گھر کے سامنے غیر قانونی تعمیرات ہورہی ہیں۔ جس پر عدالت نے کہا کہ قسمیں نہ کھائیں، ہم نے بہت لوگوں کو جھوٹی قسمیں کھاتے دیکھا ہے ۔ جرمانہ ہر صورت ادا کرنا ہوگا اور معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔