ملیر سٹی پولیس کا اقدام،منشیات کے عادی افراد بحالی مرکز منتقل
کراچی(اسٹاف رپورٹر)ملیر سٹی پولیس کا بہترین اقدام، منشیات کے عادی افراد کو بحالی مرکز منتقل کر دیا گیا۔ ایس ایس پی ملیر ڈاکٹر عبدالخالق پیرزادہ کی واضح ہدایات پر عمل کرتے ہوئے منشیات کے خلاف موثر کارروائی عمل میں لائی گئی۔
اس آپریشن کا مقصد علاقے کو نشے جیسی تباہ کن لعنت سے پاک کرنا اور عادی افراد کو علاج کی جانب لانا تھا۔ گرفتار کیے گئے نشئی افراد کو ابتدائی قانونی کارروائی کے بعد بحالی مرکز منتقل کر دیا گیا ہے ، جہاں ان کے مکمل علاج اور ذہنی بحالی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے تاکہ وہ منشیات سے نجات حاصل کر کے زندگی کی طرف واپس لوٹ سکیں۔یہ نشے سے متاثرہ انسانوں کو دوبارہ باعزت زندگی دینے کی کوشش ہے ۔