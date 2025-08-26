مقابلوں میں 13ملزمان گرفتار
کراچی(اسٹاف رپورٹر)گزشتہ ہفتے کے دوران شہر میں انسداد جرائم کے دوران ڈاکوؤں سے ضلعی پولیس کے 9 مقابلے ہوئے ، فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈکیت ہلاک 7زخمی ڈاکوؤں سمیت 13 ملزمان کو گرفتارکیا گیا، گرفتار ملزمان سے 13 مختلف اقسام کا غیر قانونی اسلحہ اور 4 موٹر سائیکلیں برآمد کی گئیں۔
