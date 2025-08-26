صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)ملیر الفلاح سوسائٹی میں شہری سے موٹر سائیکل چھیننے کے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگئی ، فوٹیج میں دیکھا جاسکتا ہے موٹر سائیکل سوار تین ملزمان نے شہری اسلحے کے زور پر گھر کی دہلیز پر روکا موٹرسائیکل پر سوار دو ملزمان نے نوجوان سے موٹرسائیکل چھینی اور باآسانی فرار ہوگئے ۔

