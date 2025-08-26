ایڈیشنل آئی جی سے کے یو جے دستور کے وفد کی ملاقات
کراچی (این این آئی)ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو سے کراچی یونین آف جرنلسٹس کے صدر نصراللہ چودھری اور سیکرٹری ریحان خان چشتی کی قیادت میں 12 رکنی وفد نے ملاقات کی۔
ملاقات میں صحافی برادری کو درپیش مسائل خصوصا پریس کلب سے متعلقہ امور پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ سیکریٹری ریحان چشتی نے کراچی پولیس چیف کو ممبران کے ساتھ ہونے والی وارداتوں کی فہرست بھی فراہم کی۔ایڈیشنل آئی جی کراچی نے صحافیوں کے مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کرنے کے لیے پولیس اور صحافیوں پر مشتمل کمیٹی بنانے کے لیے احکامات جاری کیے ۔ملاقات میں مختلف سیمینارز منعقد کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔