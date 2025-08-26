صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایڈیشنل آئی جی سے کے یو جے دستور کے وفد کی ملاقات

  • کراچی
ایڈیشنل آئی جی سے کے یو جے دستور کے وفد کی ملاقات

کراچی (این این آئی)ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو سے کراچی یونین آف جرنلسٹس کے صدر نصراللہ چودھری اور سیکرٹری ریحان خان چشتی کی قیادت میں 12 رکنی وفد نے ملاقات کی۔

ملاقات میں صحافی برادری کو درپیش مسائل خصوصا پریس کلب سے متعلقہ امور پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ سیکریٹری ریحان چشتی نے کراچی پولیس چیف کو ممبران کے ساتھ ہونے والی وارداتوں کی فہرست بھی فراہم کی۔ایڈیشنل آئی جی کراچی نے صحافیوں کے مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کرنے کے لیے پولیس اور صحافیوں پر مشتمل کمیٹی بنانے کے لیے احکامات جاری کیے ۔ملاقات میں مختلف سیمینارز منعقد کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

اشیا خورو نوش کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ،انتظامیہ بے بس،شہریوں کا احتجاج

حافظ آباد: سیوریج بند ،کئی علاقوں میں پانی جمع

فرسودہ نظام نے کبھی عوام کو خو شحالی نہیں دی :سراج الحق

ملک میں ظلم اور جبر کا نظام جلد ختم ہوگا :روبا عمر ڈار

سیالکوٹ ایئر پورٹ :جعلی دستاویزات پر یونان جانے کی کو شش ، مسافر گرفتار

جامعہ چشتیہ رضویہ ضیا القرآن کے کیمپس 2میں طلبہ کیلئے ہاسٹل تعمیر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس