کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک ) ایس ایچ اوشارع فیصل کے مطابق افسوسناک حادثہ تیزرفتار مسافر مزدا کے بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا ہے اورمسافر مزدا کے زیرحراست ڈرائیور نے بھی اعتراف جرم کرتے ہوئے بتایا کہ۔۔۔

 اس نے مسافر مزدا کے گیئر تبدیل کرکے مسافر مزدا کی رفتار کم کرنے کی کوشش کی لیکن گیئر تبدیل نہیں ہوسکے اورحادثہ رونما ہوگیا۔انہوں نے بتایا کہ حادثے سے متعلق مزید معلومات اکٹھا کی جا رہی ہے جبکہ گرفتار ڈرائیور کے خلاف قانونی کارروائی بھی شروع کردی گئی ہے ۔ شارع فیصل ٹریفک سیکشن کے انچارج ایس او عزیز نے دعویٰ کیا ہے کہ انڈرپاس میں برساتی پانی و کیچڑ موجود ہونے سے موٹرسائیکلیں سلپ ہوئیں اورعقب سے آنے والی تیز رفتار مسافر مزدا موٹر سائیکل سواروں پر چڑھ گئی۔انہوں نے بتایا کہ انڈربائی پاس میں پانی و کیچڑ موجود ہونے کے حوالے سے متعلقہ اداروں کو اطلاع کردی گئی ہے ، انڈر بائی پاس میں پانی و کیچڑ نکالنے کے لیے اقدامات کیے بھی جا رہے ہیں۔

 

