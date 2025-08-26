ڈیڑھ کروڑ کی ڈکیتی کے دو ملزمان گرفتار
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)پولیس نے غیرملکی کمپنی کے منیجر سے ڈیڑھ کروڑ سے زائد رقم چھیننے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ، ملزمان نے 18 اگست کو فشریز میں غیرملکی کمپنی کے منیجر سے لوٹ مار کی تھی۔
گرفتار ملزم شاہ رخ اور عثمان سے 20 لاکھ روپے ریکور کر لیے ۔ایس ایس پی کیماڑی فیضان علی نے بتایا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سے 7 ملزمان کی شناخت کی گئی جس میں سے 5 کا ریکارڈ حاصل کر لیا گیا ہے ۔ نظر دین، صابر، عادل اور سہیل بنگالی کی تلاش جاری ہے ۔انکشاف ہوا ہے کہ ملزمان کے پاس کمپنی عملے کے بینک سے رقم نکلوانے سے متعلق مکمل معلومات پہلے سے موجود تھیں۔پولیس کا کہنا ہے کہ واردات کے مقام سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں جبکہ سی سی ٹی وی فوٹیج کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے ، عملے اور سیکیورٹی گارڈز کو شاملِ تفتیش کرلیا گیا ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ طارق روڈ پر 9 اگست کو ڈکیتی مزاحمت پر شہری کو قتل کرنے والے 2 ڈاکو بھی گرفتار کر لیے ۔