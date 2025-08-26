صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فرحان غنی سمیت 3ملزمان کا جسمانی ریمانڈ

کراچی (اسٹاف رپورٹر) انسداد دہشت گردی منتظم عدالت نے صوبائی وزیر سعید غنی کے بھائی اور چیئرمین ٹی ایم سی چنیسر ٹاؤن فرحان غنی سمیت تین ملزمان کو سرکاری ملازمین پر تشدد اور دھمکیاں دینے کے۔۔۔

 مقدمے میں 28 اگست تک جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کردیا۔ فاضل منتظم جج کی رخصت کے باعث کیس کی سماعت لنک عدالت میں ہوئی جہاں پولیس نے فرحان غنی، شکیل اور قمر احمد کو سخت سیکیورٹی میں پیش کیا۔ سماعت کے آغاز پر عدالت نے تفتیشی افسر اور پراسیکیوٹر سے الزامات کی وضاحت طلب کی۔ تفتیشی افسر نے مؤقف اختیار کیا کہ ملزمان نے مدعی مقدمہ سمیت دیگر افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا ۔

 

