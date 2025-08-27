دڑو :منشیات کی کھلے عام فروخت ، سیکڑوں ہیروئن و آئس کے عادی
دڑو (رپورٹ:امداد میمن)دڑو اور گردونواح کے مختلف علاقوں میں ہیروئن، آئس، کرسٹل اور کچی شراب کی کھلے عام فروخت نے تباہی مچا دی ۔
زہریلی منشیات کے استعمال سے اب تک پانچ سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں جبکہ 200 سے زائد نوجوان، خواتین، بچے اور بوڑھے نشے کے عادی بن چکے ہیں۔رپورٹ کے مطابق چند سال قبل دڑو اور رٹا سومرو میں منشیات کے عادی افراد کی تعداد 7 سے 10 تھی، لیکن اب یہ تعداد بڑھ کر 100 سے زائد ہو گئی ہے ، جن میں زیادہ تر اسکول کے طلباء شامل ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق صرف دڑو میں 30 سالہ قربان پلیجو، مشتاق ہسیو، دولو ہسیو سمیت پانچ افراد ہیروئن اور آئس کے استعمال سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ علاقے کے مکینوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقامی پولیس کی سرپرستی میں روزانہ لاکھوں روپے مالیت کی منشیات بشمول ہیروئن، آئس، کرسٹل، چرس، افیون، کچی شراب اور مہلک گٹکا کی سپلائی ہوتی ہے اور اس دھندے میں ملوث بااثر منشیات فروش بے خوف ہو کر کاروبار جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ پولیس مبینہ طورپر غریب مزدوروں کو گرفتار کر کے گٹکے کے مقدمات میں چالان کرنے تک محدود ہے ۔سیاسی و سماجی رہنماؤں اعجاز اختر میمن، علی رضا کچھی، اسلم سومرو، جاوید میمن سمیت شہریوں نے حکومت سندھ، آئی جی سندھ، ڈی آئی جی حیدرآباد اور ایس ایس پی سجاول سے مطالبہ کیا ہے کہ بااثر منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ علاقے سے موت کا یہ کاروبار ختم ہو اور عوام کو پرامن ماحول میسر آ سکے ۔ بصورت دیگر عوام نے سخت احتجاج کی دھمکی دی ہے۔