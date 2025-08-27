نوڈیرو :دیرینہ تنازعے پر تصادم، فائرنگ سے ایک شخص قتل
نوڈیرو ،لاڑکانہ (بیورو رپورٹ، نمائندہ دنیا) مدیجی اور نوڈیرو تھانوں کی حدود میں جیھا اور ڈاھانی برادری کے درمیان پرانا خونی تنازع ایک بار پھر شدت اختیار کر گیا۔
تازہ جھڑپ میں جدید اسلحے کے استعمال کے باعث کئی گھنٹوں تک اندھا دھند فائرنگ جاری رہی۔ فائرنگ کے نتیجے میں ڈاھانی برادری کا شخص محمد علی عرف محمدو ڈاھانی جاں بحق ہوگیا۔ذرائع کے مطابق جھڑپ گاؤں ابراہیم جی وانڈ اور گاؤں پیارو ڈاھانی میں ہوئی جہاں فریقین آمنے سامنے آگئے ۔ اندھا دھند فائرنگ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ لاڑکانہ شہر میں تھانہ حیدری کی حدود ذوالفقار باغ کے علاقے میں مسلح افراد نے 18سالہ نوجوان احمد علی بھٹی کو مزاحمت پر گولیاں مار کر ہلاک کیا اور اس کی موٹرسائیکل چھین کر فرار ہوگئے ۔ پولیس نے لاش کو ٹراما سینٹر اور بعد ازاں چانڈکا اسپتال منتقل کیا جہاں پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ گھر پہنچنے پر کہرام مچ گیا۔مقتول کے ورثاء نے احتجاجاً ایس ایس پی چوک پر دھرنا دیا، روڈ بلاک کیا اور ٹائر جلا کر شدید نعرے بازی کی۔ ورثاء نے واقعے کے خلاف ایس ایس پی چوک پر احتجاجی دھرنا دیا۔ جیکب آباد کے صدر تھانہ کی حدود کریم آباد محلہ میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کرکے نوجوان محمد پنہل لغاری کو زخمی کردیا جو اسپتال پہنچ کر دم توڑ گیا۔ مقتول کی بہن نے الزام لگایا کہ رشتے داروں نے بیوی پر جھوٹا الزام نہ لگانے پر بھائی کو قتل کیا۔ پولیس نے لاش ورثہ کے حوالے کرکے تحقیقات شروع کردی ہیں۔ادھر جیکب آباد کے علاقے ملک ٹاؤن میں کھیل کے دوران 10 سالہ دوران بی بی اور 9 سالہ ملوکان تالاب میں جا گریں۔ دونوں کو اسپتال پہنچایا گیا جہاں دوران بی بی جاں بحق ہوگئی جبکہ ملوکان کو طبی امداد کے بعد بچالیا گیا۔