صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرپورخاص:یوٹیلیٹی اسٹورز فنڈز میں خورد برد، 10اہلکار وں کو سزا

  • کراچی
میرپورخاص:یوٹیلیٹی اسٹورز فنڈز میں خورد برد، 10اہلکار وں کو سزا

میرپورخاص (بیورو رپورٹ) ایف آئی اے کی جانب سے یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن آف پاکستان کے فنڈز میں خورد برد کے مقدمے میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے ، عدالت نے کرپشن میں ملوث 10 اہلکاروں کو سزا سنا دی۔

تفصیلات کے مطابق ملزمان نے کارپوریشن کے فنڈز میں 56 لاکھ 97 ہزار 133 روپے کی خورد برد کی تھی۔ ایف آئی اے نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے خورد برد شدہ رقم برآمد کر کے یو ایس سی ڈیپارٹمنٹ میں جمع کرا دی۔مقدمے میں نامزد ملزمان میں دلاور خان، علی دینو، بہامرو، امیر بخش، فیض محمد، غلام علی، خبدار علی، مشتاق علی، صبح خان اور مٹہو خان شامل تھے ۔ کیس کی سماعت اسپیشل جج سنٹرل حیدرآباد اشوک کمار دودیجا نے کی، جنہوں نے تمام ملزمان کو فی کس 2 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ایف آئی اے کی جانب سے مقدمے کی پیروی اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل سلمیٰ بگھیو نے کی، جبکہ تفتیش سب انسپکٹر جہانگیر مصطفیٰ نے مکمل کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر ہسپتال،عملے کی نگرانی کیلئے مانیٹرنگ نظام فعال،500کیمرے نصب

ڈی سی لودھراں کا سیلاب زدہ علاقوں میں انتظامات کا جائزہ

انسپکشن ٹیم کاپرائمری سکول کا دورہ ،کارکردگی کو سراہا

کامیاب پولیو مہم کیلئے اقدامات کئے جارہے ، وسیم حامد سندھو

وہاڑی میں ربیع الاوّل کے آغاز پر سنی علماء کونسل کی ریلی

غریب خاندان کے مکان پر قبضہ کی کوشش،قتل کی دھمکیاں

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر