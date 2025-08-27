میرپورخاص:یوٹیلیٹی اسٹورز فنڈز میں خورد برد، 10اہلکار وں کو سزا
میرپورخاص (بیورو رپورٹ) ایف آئی اے کی جانب سے یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن آف پاکستان کے فنڈز میں خورد برد کے مقدمے میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے ، عدالت نے کرپشن میں ملوث 10 اہلکاروں کو سزا سنا دی۔
تفصیلات کے مطابق ملزمان نے کارپوریشن کے فنڈز میں 56 لاکھ 97 ہزار 133 روپے کی خورد برد کی تھی۔ ایف آئی اے نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے خورد برد شدہ رقم برآمد کر کے یو ایس سی ڈیپارٹمنٹ میں جمع کرا دی۔مقدمے میں نامزد ملزمان میں دلاور خان، علی دینو، بہامرو، امیر بخش، فیض محمد، غلام علی، خبدار علی، مشتاق علی، صبح خان اور مٹہو خان شامل تھے ۔ کیس کی سماعت اسپیشل جج سنٹرل حیدرآباد اشوک کمار دودیجا نے کی، جنہوں نے تمام ملزمان کو فی کس 2 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ایف آئی اے کی جانب سے مقدمے کی پیروی اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل سلمیٰ بگھیو نے کی، جبکہ تفتیش سب انسپکٹر جہانگیر مصطفیٰ نے مکمل کی۔