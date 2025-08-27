حیدرآباد :سائٹ ایسوسی ایشن وفد کی کمشنر سے ملاقات،مسائل پر گفتگو
حیدرآباد (نمائند ہ دنیا )حیدرآباد سائٹ ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے وفد نے چیئرمین عبدالرحمن راجپوت کی قیادت میں کمشنر حیدرآباد فیاض عباسی اور ڈپٹی کمشنر زین العابدین میمن سے کمشنر آفس شہباز بلڈنگ میں ملاقات کی۔ملاقات میں سائٹ ایریا کے اہم مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
وفد میں وائس چیئرمین احسن معید شیخ ایڈوکیٹ، سابق چیئرمین شعیب سومرو، سابق وائس چیئرمین محمد عارف، ایگزیکیٹیو کمیٹی کے اراکین ضیا الدین قریشی، سید حسن ضیا جعفری اور سہیل بھٹی شامل تھے ۔چیئرمین عبدالرحمن راجپوت نے اجلاس میں سائٹ کے مسائل اجاگر کیے جن میں قبرستان کی زمین پر چار دیواری، برکت بھائی پارک کی تزئین و آرائش، بارش کے کھڑے پانی کا مسئلہ، انفراسٹرکچر کی تباہ حالی اور انکروچمنٹ کے معاملات شامل تھے ۔کمشنر حیدرآباد نے قبرستان کی چار دیواری جلد اپنی ذاتی حیثیت میں تعمیر کرانے کی یقین دہانی کرائی، جبکہ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ برکت بھائی پارک کو آئندہ ترقیاتی اسکیم میں شامل کیا جائے گا۔ بارش کے پانی کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ مون سون سے قبل یہ مسئلہ حل کر دیا جائے گا اور فی الحال سنگل لیئر روڈ تعمیر کر کے وقتی ریلیف فراہم کیا جائے گا۔انفرااسٹرکچر کی خرابی کے متعلق ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ یہ سب سائٹ لمیٹڈ کی نااہلی کا نتیجہ ہے ۔ اس پر کمشنر نے کہا کہ جلد ایم ڈی سائٹ کو حیدرآباد مدعو کرکے مسائل سے آگاہ کیا جائے گا۔ انکروچمنٹ کے مسئلے پر وفد نے کہا کہ قبضہ مافیا نے پورے سائٹ ایریا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے جس پر سخت کارروائی کی ضرورت ہے۔