حیدرآباد:نشے کے عادی افراد گرفتار ،بحالی مرکز منتقلی کافیصلہ

  کراچی
حیدرآباد:نشے کے عادی افراد گرفتار ،بحالی مرکز منتقلی کافیصلہ

حیدر آباد (رپورٹ :ثاقب سلہری )حیدر آباد پولیس نے سماجی تنظیم کے تعاون سے کارروائی کرتے ہوئے 30 سے زائد نشے کے عادی افراد کو حراست میں لیکر بحالی مرکز نوری آباد منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

 تاہم دوسری جانب شہریوں نے الزام عائد کیا ہے کہ پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔اطلاعات کے مطابق ہزارہ کالونی، حالی روڈ، مارکیٹ تھانہ، ٹنڈو ولی محمد، ٹنڈو آغا، چانگ گوٹھ سمیت  دیگر علاقوں میں مبینہ طور پر پولیس سرپرستی میں آئس، ہیروئن اور شراب کی کھلے عام فروخت جاری ہے اور اس گھناونے کاروبار میں برطرف اہلکار دانش خاصخیلی بھی شامل بتایا جا رہا ہے ۔سماجی تنظیم کے بانی یونس امین نے مشترکہ آپریشن کے حوالے سے کہا کہ اس کا مقصد منشیات کے عادی افراد کو نشے کی لعنت سے نجات دلانا ہے ،کیوں کہ یہ افراد نشے کے بعد جرائم اور چوریوں میں بھی ملوث ہو جاتے ہیں، اسی لیے ان کا بحالی مراکز میں منتقل ہونا ناگزیر ہے ۔  

