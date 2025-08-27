روہڑی : جماعت اہلسنتکی استقبال ربیع الاول کی مناسبت سے ریلی
روہڑی (نمائندہ دنیا) جماعت اہلسنت اور انتظامیہ جامع مسجد و مدرسہ قادریہ سعیدیہ علیواہن کے زیرِ اہتمام استقبالِ ربیع الاول کے سلسلے میں 1500 سالہ جشنِ میلادالنبی ؐ کی خوشی میں ریلی نکالی گئی۔
ریلی جامع مسجد قادری سے مدینہ مسجد ملٹری محلہ تک نکالی گئی جس کی قیادت مفتی محمد حامد رضا حسینی اور مفتی محمد ابرار سعیدی نے کی۔ریلی میں شریک عاشقانِ رسول ﷺ ہاتھوں میں سبز گنبد خضری، نعلینِ مبارک کے جھنڈے اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے جبکہ شرکاء ’’لبیک یا رسول اللہ او سرکار کی آمد مرحبا ‘‘کے نعرے لگا رہے تھے ۔ مختلف مقامات پر ریلی کے شرکاء پر گل پاشی بھی کی گئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مفتی محمد ابرار سعیدی اور مفتی جمیل احمد چنہ نے کہا کہ نبی کریم ؐکی ولادتِ باسعادت انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا عظیم تحفہ ہے۔