صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرپورخاص:بیمار، لاغر مرغیوں کے گوشت کی کھلے عام فروخت

  • کراچی
میرپورخاص:بیمار، لاغر مرغیوں کے گوشت کی کھلے عام فروخت

میرپورخاص (بیورو رپورٹ) میرپورخاص میں بیمار لاغر گائے اور بکروں کے کے بعد اب بیمار اور لاغر مرغیوں کے گوشت کی فروخت جاری ہے ۔ اس حوالے سے گوشت فروخت کرنے والے دکانداروں سے معلومات حاصل کی گئیں۔۔۔

 تو انکشاف ہوا کہ دو اقسام کی مرغیوں کا گوشت فروخت کیا جا رہا ہے ، ایک جانب فارم سے آنے والا تازہ مال پنجرے میں ایک جیسے نرخوں پر فروخت کے لیے رکھا ہوا تھا تو دوسری جانب دکان سے دور ایک اور پنجرے میں ٹانگوں سے معذور، بیمار اور کم وزن والی مرغیوں کا ڈھیر موجود تھا۔ ایک دکاندار کے مطابق لاغر، بیمار، معذور اور کم وزن والی مرغیاں انتہائی کم نرخوں پر سپلائی کی جاتی ہیں، جس کی قیمت عام مرغیوں سے 60 سے 70 روپے فی کلوکم ہوتی ہے ، شہری کم قیمت کی وجہ سے بغیر معلومات ایسی مرغیوں کا زیادہ گوشت خریدلیتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ بیمار اور لاغر مرغیوں کی کھلے عام فروخت جاری ہے ، لیکن متعلقہ ادارے مبینہ رشوت کے عوض روک تھام کے لئے تیار نہیں ہیں۔ جبکہ بیمار مرغیوں کے گوشت کے استعمال سے عوام مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ شہر میں تکہ، باربی کیو ،بریانی اور دیگر مرغی کے آئٹمز میں زیادہ تر ایسی ہی مرغیوں کا گوشت استعمال ہورہا ہے ۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے بیمار، معذور اور لاغر مرغیوں کا گوشت فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

آنیوالے دنوں میں آٹے کی قلت، قیمت بڑھنے کاخدشہ

سیلاب ،محکمہ صحت و آبادی کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ

سپورٹس کمپلیکس :لان اور جاگنگ ایریا کو بہتر بنانے کی ہدایت

پرائم ہیلتھ کیئر ہسپتال جوہر ٹاؤن ایک مثالی ادارہ :جہاں آرا وٹو

اوپن یونیورسٹی نے نیا ڈگری پروگرام متعارف کرادیا

واسا کی شہر کو ڈوبنے سے بچانے کیلئے ہنگامی حکمت عملی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن