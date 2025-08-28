روہڑی ایکسائز کی کارروائی،ٹرک سے 3 من چرس برآمد،ملزم گرفتار
سکھر، روہڑی (بیورو رپورٹ، نمائندہ دنیا) روہڑی ایکسائز اینڈ نارکوٹکس سرکل اے ای ٹی او قمرالدین سیال اور ان کی ٹیم نے خفیہ اطلاع پر کارروائی میں ایک ٹرک سے دوران تلاشی 120 کلو گرام اعلیٰ معیار کی چرس برآمد کرلی۔۔۔
جس کی عالمی منڈی میں کروڑوں روپے مالیت بتائی جاتی ہے ، جبکہ موقع پر موجود ملزم سوار خان ولد گل مدار خان کو گرفتار کرلیا گیا ،اسمگلنگ میں استعمال ہونے والا ٹرک بھی ایکسائز پولیس نے تحویل میں لے لیا۔ گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرکے مزید تحقیقات شروع کردی گئی۔ اے ای ٹی او قمرالدین سیال نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عملدرآمد کیا جا رہا ہے ۔ جبکہ صوبائی وزیر مکیش کمار چاؤلہ نے کامیاب کارروائی پر ایکسائز پولیس کو شاباش دیتے ہوئے مزید موثر کارروائیوں کی ہدایت کی ہے ۔ دوسری جانب ترجمان سکھر پولیس نے بتایا کہ ایس ایس پی سکھر اظہر خان کے احکامات پر ایس ایچ او تھانہ پٹنی نے خفیہ اطلاع پر سردار سی این جی کے قریب کامیاب کارروائی کرتے ہوئے بڑی تعداد میں جعلی پاکستانی کرنسی بر آمد کر کے 3 ملزموں کو گرفتار کرلیا۔گرفتار ملزموں کے قبضے سے 2 لاکھ روپے کے جعلی نوٹ برآمد کیے گئے ۔ملزموں میں آصف جٹ، احسان ملک اور اشتیاق مغل شامل ہیں ۔ جبکہ ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے ۔ ایس ایس پی سکھر اظہر خان کی جانب سے پولیس پارٹی کی بہترین کارروائی پر شاباش دی ہے ۔