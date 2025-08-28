میہڑ :ساہڑ اور بروہی برادری میں تصادم،2 ہلاک
میہڑ، محراب پور، لاڑکانہ (نمائندگان دنیا، بیورو رپورٹ) میہڑ کے قریب گاؤں محمد صالح بروہی میں سرکاری اراضی کی ملکیت اور رسائی نہ دینے پر ساہڑ اور بروہی برادری میں تصادم، غلام مصطفی بروہی اور عبدالمجید بروہی ہلاک ہوگئے۔
مقتولین کے لواحقین کے مطابق یہ سرکاری زمین ہے جس پر کئی برادریوں کے لوگ رہائش پذیر ہیں، تاہم بااثر ملزمان منظور ساہڑ ، علی حیدر ساہڑ و دیگر نے زبردستی قبضہ کرنے کے لیے ہمارے گھروں پر حملہ کیا ۔ ایس ایس پی دادو نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کیلئے ٹیم تشکیل دیدی۔ محراب پور سے نمائندے کے مطابق گاؤں سونو خان بھٹی میں معمول بات پر سولنگی برادری کے دو گروپوں میں تصادم میں صالح سولنگی، عباس سولنگی، عبد الغفار سولنگی اور دیگر زخمی ہوگئے ۔ جبکہ کوٹری کبیر میں شر برادری کے دو گروپوں میں جھگڑے کے دوران اعجاز شر زخمی ہوگیا۔