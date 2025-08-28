حیدر آباد:دامن کوہسار کے مکین 4 برس سے پانی سے محروم
حیدر آباد (نمائندہ دنیا) حیدرآباد کی رہائشی سوسائٹی دامن کوہسار کے مکین گزشتہ 4 برس سے پانی کی شدید قلت کا شکار ہیں۔ واسا کی جانب سے 4 برس میں ایک بوند پانی بھی فراہم نہیں کی گئی، تاہم بل باقاعدگی سے ارسال کیے جا رہے ہیں۔
دامن کوہسار ویلفیئر فورم کے مطابق علاقے میں واسا کی نہ تو کوئی موٹر نصب ہے اور نہ ہی پانی کی فراہمی کے لیے موثر لائن موجود ہے ، موجودہ انفرااسٹرکچر مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ، اس صورتحال میں علاقہ مکین پانی خریدنے پر مجبور ہیں، جس سے ان پر معاشی بوجھ مزید بڑھ گیا ہے ۔ ویلفیئر فورم کے چیئرمین کامران زئی کے مطابق دامن کوہسار کو پانی فراہم کرنے والی مین لائن پر جگہ جگہ ناجائز کنکشنز لگائے جا چکے ہیں، جس کے باعث پانی کا پریشر ختم ہو گیا ہے اور دامن کوہسار تک پانی نہیں پہنچتا، اگر واسا اپنا نظام درست اور لائن بحال کر دے تو علاقے میں پانی کی فراہمی ممکن ہے ۔ہل علاقہ اور دامن کوہسار ویلفیئر فورم نے کمشنر ، میئر حیدرآباد سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر دامن کوہسار میں پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے ، تباہ شدہ واٹر سپلائی لائن کی مکمل مرمت اور بحال کی جائے ، واسا کی مجرمانہ غفلت کا نوٹس لیکر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے ۔ان کا کہنا تھا کہ ناجائز کنکشنز کے خلاف بھی سخت کارروائی ،مرکزی لائن بحال کی جائے ،اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو دامن کوہسار کے مکین احتجاج، قانونی چارہ جوئی اور میڈیا مہم شروع کرنے پر مجبور ہونگے ۔