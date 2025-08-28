لاڑکانہ:ماں نے گلا گھونٹ کر بیٹی قتل کردی
لاڑکانہ ، ڈوکری (بیورورپورٹ، نمائندہ دنیا) لاڑکانہ کے قریب گاؤں بھلے ڈنو میں والدہ خوشبو نے مبینہ طور پر 4 سالہ بیٹی کائنات کو گلا دبا کر قتل کردیا۔ پولیس نے ملزمہ کو گرفتار کر کے بچی کی لاش تعلقہ اسپتال ڈوکری منتقل کردی۔
پولیس کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزمہ خوشبو نے اس سے قبل بھی اپنی شیر خواہ بچی فاطمہ کو مبینہ طور پر بیٹری کا پانی پلا کر قتل کر دیا تھا، تاہم اس معاملے کو شوہر اور اہل خانہ کی جانب سے دبا دیا گیا تھا۔ شوہر اظہار ابڑو کے مطابق ملزمہ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے ۔