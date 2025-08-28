کراچی ماسٹر پلان، سندھ حکومت، وفاق اور دیگر فریقین سے جواب طلب
کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ میں کراچی کے ماسٹر پلان پر عملدرآمد نہ ہونے کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے سندھ حکومت، ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ، وفاقی حکومت اور دیگر فریقین سے جواب طلب کرلیا۔
درخواست گزار ایڈووکیٹ طارق منصور نے عدالت کو بتایا کہ پورے کراچی کا ماسٹر پلان نوٹی فائی ہوچکا ہے لیکن ادارے اس پر عمل نہیں کر رہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ماسٹر پلان 14 ارب روپے کی لاگت سے تمام اداروں کی مشاورت سے بنایا گیا تھا اور اس میں بارش کے پانی کی نکاسی، سیوریج اور کچرا ٹھکانے لگانے کے لیے مکمل میکنزم موجود ہے ۔ جسٹس محمد اقبال کلہوڑو نے ریمارکس دیے کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ کیا کریں ان اداروں کے ساتھ جو عملدرآمد نہیں کر رہے ؟ حکومت پر زور دیں یا ان کو جیل میں ڈال دیں؟ درخواست گزار نے خبردار کیا کہ اگر ماسٹر پلان پر عملدرآمد نہ کیا گیا تو 3 کروڑ آبادی والا پورا شہر ڈوب جائے گا۔ حالیہ بارشوں نے یہ ثابت کردیا ہے کہ انتظامیہ کی نااہلی کے باعث شہر کا برا حال ہوا اور اگر مستقبل میں زیادہ بارش ہوئی تو کراچی تباہ ہو جائے گا۔جسٹس محمد عبدالرحمن نے ریمارکس دیے کہ ممکن ہے یہ حکومت کی کوئی پالیسی معاملہ ہو۔