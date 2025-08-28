عروس البلاد کی تباہی کی داستان عروج پرپہنچ گئی،متحدہ
کراچی(اسٹاف رپورٹر)متحدہ قومی موومنٹ کے ترجمان نے کراچی میں بارش کے بعد کی صورتحال پر صوبائی حکومت اور میئر کراچی مرتضی وہاب کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔
جاری بیان میں ترجمان نے کہاکہ گزشتہ سترہ برسوں سے پیوستہ عروس البلاد شہر کی تباہی کی داستان اب اپنے عروج کو پہنچ چُکی ہے جو مکاری و عیاری کے لبادے میں لپیٹ کر رقم کی جارہی ہے ، پچاس برس قبل شہری علاقوں کو تاراج کرنے کے لئے لکھے گئے اسکرپٹ پر شدّت سے عملدرآمد جاری ہے جس کی زندہ مثال حالیہ بارشوں کے بعد ٹوٹی سڑکیں تعفن پھیلاتا ہوا کچرا اور شہر کی مزید ناگفتہ بہ صورتحال ہے ، ملک کو پالنے والا شہر بدعنوانی اور تعصبی فیصلوں کی بھینٹ چڑھا ہوا ہے ، ترقی اور خوشحالی کے بلند و بالا دعوے محلوں و شاہراہوں پر موجود تعفن پھیلاتے کچرے کے ڈھیر اور بارش کے بعد بنے گندے جوہڑوں میں صاف نظر آرہے ہیں، بطور ترجمان اپنی تنخواہ حلال کرنے والے قبضہ میئر شہری نظامت کے شعبے میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں مگر کمال ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسروں کو مورد الزام ٹھہرا کر منہ میاں مٹھو کے مصداق اداکاری کے جوہر بھی دکھا رہے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ حالیہ بارشوں میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان کی سراسر ذمہ دار پیپلز پارٹی کی صوبائی اور مقامی حکومت ہے ، پیپلز پارٹی کی فاشسٹ طرزِ حکمرانی نفرت و عصبیت کی خلیج میں مزید اضافے کا باعث بن رہی ہے ۔