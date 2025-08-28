صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریڈلائن منصوبے میں تاخیرپرشہری عدالت پہنچ گیا

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) نیو ایم اے جناح روڈ کے رہائشی آصف اقبال نے بی آر ٹی ریڈ لائن منصوبے میں طویل تاخیر پر سندھ ہائیکورٹ سے رجوع کرلیا۔ عدالت نے ابتدائی سماعت کے بعد فریقین اور ایڈووکیٹ جنرل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے۔۔۔

 9 ستمبر تک جواب طلب کرلیا ہے ۔ عدالت نے سیکریٹری ٹرانسپورٹ، سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی اور ٹرانس کراچی کو منصوبے سے باخبر افسر کو مقرر کرنے اور منصوبے کے مکمل ہونے کی مدت سے متعلق تفصیلی رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کی ہے ۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ 2017 میں بی آر ٹی ریڈ لائن منصوبے کا اعلان کیا گیا تھا اور اسے 2023 میں مکمل ہونا تھا، مگر بار بار توسیع کے باعث اب منصوبے کی نئی مدت 2026 تک بڑھا دی گئی ہے ۔ درخواست کے مطابق منصوبے کا بنیادی مقصد شہریوں کو جدید اور آسان سفری سہولت فراہم کرنا تھا لیکن انتظامی بدانتظامیوں اور سست روی کے باعث یہ منصوبہ شہریوں کے لیے اذیت کا سبب بن گیا ہے ۔ درخواست گزار نے کہا کہ برسات کے دوران سڑکوں کی کھدائی، نامکمل تعمیرات اور غیر محفوظ راستوں کی وجہ سے حادثات پیش آئے ہیں جو شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ منصوبے کی ابتدائی لاگت 79 ارب روپے رکھی گئی تھی مگر تاخیر اور بار بار ڈیزائن میں تبدیلی کے باعث اب یہ لاگت 103 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے ۔ 

