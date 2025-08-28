کورنگی پریس کلب کی زمین سرکاری قرار،خالی کرانے کاحکم
کراچی (اسٹاف رپورٹر)ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرقی نے کورنگی پریس کلب پر مبینہ قبضے کے کیس کی سماعت کرتے ہوئے زمین کو سرکاری قرار دیتے ہوئے خالی کروانے کا حکم دیدیا۔
عدالت نے حکم دیا کہ زمین کو فوری طور پر خالی کروا کر محفوظ کیا جائے اور یہ قبضہ کسی کو بھی نہ دیا جائے ۔ عدالت نے ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے کو حکم دیا کہ زمین کا قبضہ سرکاری تحویل میں لے کر محفوظ بنائیں، جبکہ ایس ایس پی کورنگی اور ایس ایچ او عوامی کالونی کو کے ڈی اے کی ہر ممکن مدد کرنے کی ہدایت جاری کی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ افسوسناک امر ہے کہ سرکاری زمین اتنے عرصے تک قبضے میں رہی۔ درخواست گزار محمد رستم قادری نے موقف اختیار کیا کہ وہ ڈسٹرکٹ کورنگی پریس کلب کے عہدیدار ہیں۔ 2016 میں کورنگی ضلع بننے کے بعد پریس کلب کو رجسٹرڈ کرایا گیا تھا تاہم 2024 میں نامزد ملزمان نے ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے پریس کلب پر قبضہ کرلیا۔ کے ڈی اے نے موقف اختیار کیا کہ مدعی کی جانب سے پیش کی گئی دستاویزات جعلی ہیں اور یہ زمین آج تک کسی کو الاٹ نہیں کی گئی۔