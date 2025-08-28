صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کہنہ مشق سیاست دان ملک کے لئے سکیورٹی رسک،پاسبان

کراچی (این این آئی) پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کے جنرل سیکریٹری اقبال ہاشمی نے ملک بھر میں بار ش و سیلاب سے جاری تباہ کاریوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے کہنہ مشق سیاست دان ملک کے لئے سکیورٹی رسک ہیں۔

 حالیہ بارشوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ملک کے مفاد میں نہ کوئی پالیسی بنانا چاہتے ہیں اور نہ ان میں یہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ عوام بھوک افلاس اور قدرتی آفات کا شکار ہیں اور حکمران دارالحکومت میں بیٹھ کر مزے کر رہے ہیں۔ ایسے حکمرانوں کو او ایل ایکس پر بیچ دیا جائے ۔ سارے سیاست دان اسلام آباد میں بیٹھ کر سیلابی صورتحال پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ اپنے اقتدار کو دوام دینے کی خواہش رکھنے والے ابن الوقتوں نے پاکستان کو ڈبو دیا۔ وقت آگیا ہے کہ سیاست دانوں اور اشرافیہ کا پیٹ پھاڑ کر لوٹی ہوئی رقم وصول کی جائے ۔

 

