ایس بی سی اے کی ایف آئی آر کے خلاف احتجاجی ریلی

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) انجمن تاجران رئیل اسٹیٹ ایجنٹ گلشن حدید کی جانب سے پیپلز پارٹی ملیر کے جنرل سیکریٹری امداد جوکھیو سمیت 25 افراد کے خلاف اسٹیل ٹاؤن تھانے میں ایس بی سی اے کے درج کی گئی۔۔۔

 ایف آئی آر کے خلاف گلشن حدید ایل نائن گراؤنڈ سے اللہ والا چوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی اپنی منزل پر پہنچی، جہاں پر پیپلز پارٹی ملیر کی ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری آغا طارق پٹھان، غلام شبیر بھٹی، امجد زرداری، شفیق بگھیو اور فیضان میمن۔یوسی پپری کے چئیرمین ڈاکٹر عظمت اللہ لوند نے خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ ہم ایس بی سی اے کی جانب سے درج کرائی گئی جھوٹی ایف آئی آر کی مذمت کرتے ہیں۔

 

