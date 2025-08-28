رکشہ الٹنے سے خاتون جاں بحق،ڈرائیور کم عمر نکلا
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)کراچی کے علاقے شادمان ٹاؤن 2 نمبر سخی حسن سے ناگن چورنگی جاتے ہوئے تیز رفتار رکشہ الٹنے سے اس میں سوار خاتون جاں بحق ہوگئی ۔
ہیڈ محرر تھانہ شارع نور جہاں ندیم سجاد نے بتایا کہ ڈرائیور عبدالرحمان کو حراست میں لیکر رکشہ تھانے منتقل کر دیا ۔انہوں نے بتایا کہ حادثے میں جاں بحق ہونے والی خاتون کی شناخت 26 سالہ عقیلہ حسن شبیر کے نام سے ہوئی جو بفرزون سیکٹر 16 کے بی آر کی رہائشی بتائی جاتی ہیں۔یس ایچ او شارع نور جہاں فیض الحسن نے بتایا کہ حراست میں لیے جانے والے ڈرائیور کی عمر 17 سال کے قریب ہے جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا ۔