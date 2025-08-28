صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رکشہ الٹنے سے خاتون جاں بحق،ڈرائیور کم عمر نکلا

  • کراچی
رکشہ الٹنے سے خاتون جاں بحق،ڈرائیور کم عمر نکلا

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)کراچی کے علاقے شادمان ٹاؤن 2 نمبر سخی حسن سے ناگن چورنگی جاتے ہوئے تیز رفتار رکشہ الٹنے سے اس میں سوار خاتون جاں بحق ہوگئی ۔

ہیڈ محرر تھانہ شارع نور جہاں ندیم سجاد نے بتایا کہ ڈرائیور عبدالرحمان کو حراست میں لیکر رکشہ تھانے منتقل کر دیا ۔انہوں نے بتایا کہ حادثے میں جاں بحق ہونے والی خاتون کی شناخت 26 سالہ عقیلہ حسن شبیر کے نام سے ہوئی جو بفرزون سیکٹر 16 کے بی آر کی رہائشی بتائی جاتی ہیں۔یس ایچ او شارع نور جہاں فیض الحسن نے بتایا کہ حراست میں لیے جانے والے ڈرائیور کی عمر 17 سال کے قریب ہے جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کمالیہ اور پیرمحل کے 48 دیہات خالی کرا رہے ہیں:نعیم سندھو

آ ر پی او کا چنیوٹ ، جھنگ کا دورہ ، سیلابی صورتِ حال کا جائزہ

سیلاب ،حفاظتی و ہنگامی اقدامات کیے جا رہے ہیں :ڈپٹی کمشنر

چنیوٹ : انتظامیہ الرٹ، 100 دیہات متاثر ہونے کا خدشہ

سیوریج مسائل،نجات کے سکیموں کو مکمل کیاجائے :ایم ڈی واسا

فوڈ اتھارٹی کا ایکشن ، ناقص دودھ والی گاڑیوں کو جر مانے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن