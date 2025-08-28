فیکٹریوں میں ملازمین کو یرغمال بناکر ڈکیتی کرنے والے گرفتار
کراچی(اسٹاف رپورٹر)تھانہ سائٹ بی پولیس کی خفیہ اطلاع پرکارروائی ،فیکٹریوں میں ڈکیتی کرنے والے 5 ملزمان اسلحہ سمیت گرفتارکرلیے ۔گرفتار ملزمان کے قبضے سے 4 غیر قانونی پستول برآمد ہوئے ،گرفتار ملزمان میں اختر حسین۔۔۔
صداقت عرف ترشو ،محمود خان ، سلمان اور وسیع الرحمن شامل،گرفتار ملزمان اسلحے کے زور پر فیکٹریوں میں داخل ہوکر ملازمین کو یرغمال بناکر کروڑوں کا کیبل اور تانبہ لیکر فرار ہوتے تھے ،ملزمان کا گروہ جوکہ 11 ممبران پر مشتمل ہیں جن میں سے 5 ممبران کو گرفتار کرلیا گیا۔دیگر ساتھی ملزمان راشد عرف راشا، رحمان علی، انعام اللہ، حنیف عرف شنا فرار ہیں جو کہ کراچی شہر چھوڑ چکے ہیں،پولیس حکام نے بتایا کہ ملزمان غیرقانونی اسلحہ اپنے ساتھی محسود نامی سے کرائے پر لیتے ہیں ،واردات کے بعد اسلحہ لوٹا کر کرائے کے طور پر 10 سے 15 ہزار روپے بھی دیتے ہیں،ملزمان نے دیگر دو مزید فیکٹریوں میں واردات کرنے کا بھی انکشاف کیا ہے جس کی نشاندہی کرائی جارہی ہے ،ملزمان متعدد بار جیل جاچکے ہیں ۔