نیپا ہائیڈرنٹ اچانک سربمہر،ٹینکرسروس معطل،شہری پریشان
کراچی (اسٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر ایسٹ نے واٹر کارپوریشن کا گلشن اقبال میں قائم قانونی نیپا ہائیڈرنٹ اچانک سربمہر کردیا جس کی وجہ سے ضلع شرقی میں واٹر ٹینکر سروس معطل ہوگئی۔۔۔
جبکہ سرکاری اداروں اور اہم عوامی مقامات پر پانی کی سپلائی رک گئی۔ واٹر کارپوریشن ذرائع کا کہنا ہے کہ بدھ کی شام کو اچانک ڈپٹی کمشنر ایسٹ کے افسران و عملے نے نیپا ہائیڈرنٹ پر چڑھائی کردی کمشنری نظام کے حکام نے شور شرابہ کرتے ہوئے نیپا ہائیڈرنٹ کو سربمہر کردیا جس کی وجہ سے نہ صرف عوام کے بک کرائے گئے واٹر ٹینکر گھروں میں سپلائی نہ ہوسکے اس کے علاوہ اہم ترین سرکاری اداروں اور عوامی مقامات پر واٹر ٹینکر سروس معطل ہوکر رہے گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر ایسٹ کے متعلقہ عملے نے یہ جواز بنایا ہے کہ بی آر ٹی والوں کی جانب سے شکایت موصول ہوئی تھی ٹینکرز کی وجہ سے ٹریفک جام ہوجاتا ہے اس لیے نیپا ہائیڈرنٹ کو سربمہر کیا گیا ہے ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اچانک نیپا ہائنڈرنٹ گلشن اقبال کی بندش کا عمل سراسر غلط اور غیر قانونی ہے ۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ کراچی واٹر کارپوریشن کے اعلی حکام نے بغیر کسی نوٹس و اطلاع کے سرکاری ہائیڈرنٹ کو بند کرکے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا ہے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ واٹر کارپوریشن حکام نے تمام تر صورتحال سے حکومت سندھ کے اعلی افسران کو آگاہ کردیا ہے ۔