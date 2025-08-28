سندھ حکومت کے تحت 35ویں نیشنل گیمز کی تیاریاں
کراچی(اسٹاف رپورٹر)سندھ حکومت کی جانب سے کراچی میں 35ویں نیشنل گیمز کی تیاریوں اور پرائم منسٹر یوتھ گیمز میں سندھ کی شرکت کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا۔
اجلاس کی صدارت صوبائی وزیر کھیل و امورِ نوجوانان سردار محمد بخش مہر نے سندھ سیکریٹریٹ میں کی۔ اجلاس میں سیکریٹری کھیل منور علی مہیسر، ڈائریکٹر اسد اسحاق، سندھ اولمپک ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری احمد علی راجپوت سمیت متعلقہ افسران شریک ہوئے ۔ اجلاس میں کھلاڑیوں اور آفیشلز کے سامان اور لوگو کے فائنل ڈرافٹ پیش کیے گئے جن کی منظوری دے دی گئی ۔وزیر کھیل سردار محمد بخش مہر نے کہا کہ نیشنل گیمز کے انتظامات اور ڈرافٹ کی حتمی منظوری وزیراعلیٰ سندھ سے لی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ سندھ حکومت 6 تا 13 دسمبر کراچی میں 35ویں نیشنل گیمز کی میزبانی کرے گی۔ ایونٹ سے 20 روز قبل ٹارچ ریلی نکالی جائے گی جبکہ افتتاحی تقریب چیئرمین پاکستان پیپلزپارٹی بلاول بھٹو زرداری انجام دیں گے سردار محمد بخش مہر نے مزید کہا کہ سندھ کی ٹیم کا ہدف زیادہ سے زیادہ گولڈ میڈلز جیتنا ہے ۔ کھلاڑیوں کی سلیکشن مکمل طور پر میرٹ پر ہوگی اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ نیشنل گیمز میں شریک کھلاڑیوں کے ٹرائلز کے لیے کمیٹی میں محکمہ کھیل کے ڈسٹرکٹ اسپورٹس افسران بھی شامل ہوں گے ۔صوبوں سے شریک کھلاڑیوں کے ٹرائلز 20 سے 30 اکتوبر تک ہوں گے ۔سیکریٹری کھیل منور علی مہیسر نے بتایا کہ نیشنل گیمز میں سندھ کے 700 سے زائد اور دیگر صوبوں کے 500 سے زیادہ مرد و خواتین کھلاڑی حصہ لیں گے ۔