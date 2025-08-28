شرجیل میمن کاآئندہ ماہ ڈبل ڈیکر بسیں لانے کااعلان
کراچی(اسٹاف رپورٹر)سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ یلو لائن بی آر ٹی کا اہم حصہ جام صادق پل پر تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے اور یہ منصوبہ مقررہ وقت سے قبل مکمل ہونے والا ہے۔
اس پل پر پیدل چلنے والوں اور سائیکل سواروں کے لیے علیحدہ راستے بنائے گئے ہیں۔ پل کی ایک راہداری بی آر ٹی کے لیے مخصوص ہوگی جبکہ باقی سڑک عام ٹریفک کے استعمال میں رہے گی۔ اس پُل کی تکمیل کے بعد پرانا جام صادق پل منہدم کرکے اسی طرز کا نیا پل تعمیر کیا جائے گا۔سینئر وزیر نے جام صادق پل کا دورہ کرکے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا کہ یلو لائن بی آر ٹی کے ڈیپوز پر بھی کام جاری ہے ۔ عالمی بینک کے تعاون سے جاری یہ منصوبہ شہر کی ٹرانسپورٹ میں نمایاں اضافہ کرے گا، اس منصوبے سے ٹریفک کے مسائل کم ہوں گے ۔ ریڈ لائن بی آر ٹی کے مرکزی راہداری پر بھی کام تیز رفتاری سے ہو رہا ہے ۔ آئندہ ماہ شہر میں ڈبل ڈیکر بسیں لائی جائیں گی اور بڑی تعداد میں الیکٹرک بسیں بھی شامل کی جائیں گی، خواتین کو مفت پنک اسکوٹر دینے کا سلسلہ رواں ماہ کے آخر یا آئندہ ماہ کے آغاز میں شروع کیا جائے گا۔