میلاد النبیؐ پر سکیورٹی،بجلی فراہمی کے انتظامات کی ہدایت
کراچی(اسٹاف رپورٹر)وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں میلاد النبی ؐکے موقع پر سکیورٹی، صفائی اور بجلی کی فراہمی کے انتظامات کو حتمی شکل دی گئی۔
وزیر اعلیٰ ہاؤس میں منعقدہ اجلاس میں صوبائی وزراء شرجیل انعام میمن، سید ناصر حسین شاہ، سعید غنی، ضیاء الحسن لنجار، ریاض شاہ شیرازی، سینیٹر وقار مہدی اور میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب شریک ہوئے ۔ چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ، انسپکٹر جنرل پولیس غلام نبی میمن، سیکریٹری داخلہ اقبال میمن، کمشنر کراچی حسن نقوی، کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن اور کے الیکٹرک کے نمائندے بھی شریک تھے ۔اس موقع پر حاجی حنیف طیب، مفتی نذیر جان، ڈاکٹر صاحبزادہ فرید الدین قادری، ثروت اعجاز قادری سمیت بڑی تعداد میں علمائے کرام بھی شریک ہوئے ۔وزیر اعلیٰ نے آئی جی کو ہدایت کی کہ سندھ بھر میں ربیع الاول کے تمام پروگراموں اور جلوسوں کے لیے فول پروف سکیورٹی انتظامات یقینی بنائے جائیں۔تمام اضلاع میں صفائی ستھرائی کے مکمل انتظامات یقینی بنائے جائیں اور جہاں ضرورت ہو وہاں سڑکوں اور نکاسی آب کے نظام کی فوری مرمت کی جائے ۔ انہوں نے کے الیکٹرک، حیسکو اور سیپکو پر زور دیا کہ جشن کے دوران بلا تعطل بجلی فراہم کریں۔علمائے کرام نے میلاد النبی ؐ کو مذہبی جوش و خروش سے منانے کے لیے ف تجاویز پیش کیں۔ وزیر اعلیٰ نے یقین دلایا کہ سکیورٹی، صفائی ستھرائی اور انتظامی رابطے سے متعلق ان کی تجاویز پر عمل درآمد کیا جائے گا۔