سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آبادمیں نائٹ شفٹ آپریشن بحال

  • کراچی
سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آبادمیں نائٹ شفٹ آپریشن بحال

کراچی( این این آئی)سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد میں نائٹ شفٹ میں مریضوں کے آپریشن کیے جانے کا سلسلہ بحال ہوگیا ۔موجودہ ایم ایس ڈاکٹر عتیق الرحمن قریشی اور انکی ٹیم اسپتال میں مریضوں کو ہر سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے ۔۔۔۔

تفصیلات کے مطابق سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد میں نائٹ شفٹ تو موجود تھی لیکن آپریشن کیے جانے کا سلسلہ موقف تھا لیکن موجودہ ایم ایس نے ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے نائٹ شفٹ میں آپریشن کرنادوبارہ شروع کردیا ہے سندھ گورنمنٹ اسپتال میں 53 سالہ نعیم احمد ہنسلی کی ہڈی کا کامیاب آپریشن سرجن مطیع اللہ اور بیہوشی کے ڈاکٹر شفیق سمیت انکی پروفیشنل آپریشن اسٹاف ٹیم نے کیا، اسپتال انتظامیہ کے مطابق نائٹ شفٹ میں گائنی آرتھوپیڈک کے آپریشن اور مستحق مریضوں کے آپریشن استعمال ہونے والا سامان تمام فری میں مہیا کردیا جاتا ہے اسپتال انتظامیہ کے مطابق اسپتال میں انڈو اسکوپی بھی شروع کی گئی ہے ۔

 

