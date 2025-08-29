صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نادراگلشن حدید کے سوئفٹ سینٹر میں دو شفٹوں میں سروسزکامطالبہ

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) گلشن حدید میں نادرا کے نو تعمیر شدہ سوئفٹ سینٹر کے قیام پر شہریوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے ۔شہریوں نے نادرا کے افسران اور دیگرعملے کی کارکردگی کو تسلی بخش قراردیتے ہوئے۔۔۔

 ادارے کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ نئے سوئفٹ سینٹرمیں ایک شفٹ ناکافی ہے لہذادو شفٹوں میں سروسز فراہم کی جائیں تاکہ بن قاسم اور گڈاپ کے علاقوں کی مکین لاکھوں کی آبادی اس سہولت سے باآسانی فائدہ اٹھاسکے ۔علاقے کی سیاسی و سماجی شخصیات عبدالستار جوکھیو، عبدالستار بٹ، ذیشان صدیقی، عرفان اعوان ودیگر نے نادراسوئفٹ سینٹر کے قیام کے لئے کوششوں پر ایم این اے جام عبدالکریم اور ایم پی اے محمد ساجد جوکھیو کا شکریہ ادا کیا۔واضح رہے کہ اس سے قبل نادرا گلشن حدید سینٹر یونین کونسل کی عمارت میں قائم تھا جہاں شناختی کارڈ دیگردستاویزات کے حصول کے لئے آنے والے شہریوں کو ویٹنگ ایریا، بزرگوں اور خواتین کے لئے الگ الگ بوتھ سمیت ناکافی سہولتوں کی شکایات تھیں ۔

 

