مزید صوبوں کا قیام ملک کی خوشحالی کی ضمانت ، سلیم حیدر
کراچی(این این آئی) مہاجر اتحاد تحریک کے چیئرمین ڈاکٹر سلیم حیدر نے کہا ہے کہ پاکستان کی خوشحالی ، ترقی اور استحکام کا واحد حل ملک میں نئے صوبوں کا قیام ہے ، بغیر نئے صوبے بنائے نہ ۔۔۔
تو اس ملک سے کرپشن ختم ہوسکتی ہے اور نہ ہی سیاسی اجارہ داری ، انہوں نے کہاکہ مہاجر اتحاد تحریک گزشتہ 25سال سے نئے صوبوں کے قیام کیلئے عملی جدوجہد کررہی ہے، اب وقت آگیا ہے کہ پاکستان کو خوشحال بنانے کیلئے فوری طورپر نئے صوبوں کا قیام عمل میں لایا جائے تاکہ عوام کے مسائل زیادہ بہتر انداز میں حل کئے جاسکیں ۔