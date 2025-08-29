صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مزید صوبوں کا قیام ملک کی خوشحالی کی ضمانت ، سلیم حیدر

  • کراچی
مزید صوبوں کا قیام ملک کی خوشحالی کی ضمانت ، سلیم حیدر

کراچی(این این آئی) مہاجر اتحاد تحریک کے چیئرمین ڈاکٹر سلیم حیدر نے کہا ہے کہ پاکستان کی خوشحالی ، ترقی اور استحکام کا واحد حل ملک میں نئے صوبوں کا قیام ہے ، بغیر نئے صوبے بنائے نہ ۔۔۔

تو اس ملک سے کرپشن ختم ہوسکتی ہے اور نہ ہی سیاسی اجارہ داری ، انہوں نے کہاکہ مہاجر اتحاد تحریک گزشتہ 25سال سے نئے صوبوں کے قیام کیلئے عملی جدوجہد کررہی ہے، اب وقت آگیا ہے کہ پاکستان کو خوشحال بنانے کیلئے فوری طورپر نئے صوبوں کا قیام عمل میں لایا جائے تاکہ عوام کے مسائل زیادہ بہتر انداز میں حل کئے جاسکیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سیلاب : سرکاری افسروں ، عملے کی چھٹیاں منسوخ : دریاؤں ، نہروں میں نہانے پر پابندی

کمشنر اور آر پی او کا کوٹمومن میں چناب میں سیلاب کا جائزہ

دریائے چناب کیساتھ قائم حفاظتی بند مکمل طور پر محفوظ:ڈی سی

پیرا ویٹرنری سٹاف میں 53 موٹرسائیکلیں تقسیم

پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اوورچارجنگ پرکارروائیاں کریں ،محمد اشرف

مچھلی والی گلی، اردوبازار ،بلاک نمبر2 دیگر مارکیٹوں میں تجاوزات کیخلاف آپریشن

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ