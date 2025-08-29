صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلع ملیر میں میلادالنبیؐ کی محافل کے حوالے سے اجلاس

  • کراچی
ضلع ملیر میں میلادالنبیؐ کی محافل کے حوالے سے اجلاس

کراچی (اسٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر ملیر سلیم اللہ اوڈھو، ایس ایس پی ملیر ڈاکٹر عبدالخالق اور ایس ایس پی ٹریفک ملیر کی مشترکہ سربراہی میں 12 ربیع الاول جشن عید میلادالنبی ؐ کے جلوسوں اور محافل کی سکیورٹی اور۔۔۔

 ٹریفک انتظامات کے حوالے سے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں ضلع کے معزز علمائے کرام کو بھی مدعو کیا گیا۔ اجلاس کے دوران علمائے کرام نے ضلع ملیر میں ہونے والے جلوسوں اور محافل کے لیے سکیورٹی اور دیگر انتظامات کے حوالے سے اپنی تجاویز پیش کیں۔ ڈپٹی کمشنر ملیر نے ہدایت جاری کی کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر عوام کو ٹریفک، بجلی، صفائی اور دیگر بلدیاتی سہولیات کی فراہمی میں کوئی کوتاہی نہ برتی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

چائلڈ لیبر ، 50 پوش علاقوں کی فہرستوں کی تیاری

ڈپٹی کمشنر کا رنگپورہ، نیکاپورہ ودیگرنشیبی علاقوں کا دورہ

صوبائی وزیر خواجہ سلمان کاسیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

سائرہ افضل ،کمشنر،ڈی سی کاسیلاب پر ریلیف آپریشنزکاجائزہ

مجسٹریٹس گرانفروشی پر بلا امتیاز کارروائی کریں ، اسسٹنٹ کمشنر جواد پیرزادہ

سمبڑیال:سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ