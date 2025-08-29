ضلع ملیر میں میلادالنبیؐ کی محافل کے حوالے سے اجلاس
کراچی (اسٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر ملیر سلیم اللہ اوڈھو، ایس ایس پی ملیر ڈاکٹر عبدالخالق اور ایس ایس پی ٹریفک ملیر کی مشترکہ سربراہی میں 12 ربیع الاول جشن عید میلادالنبی ؐ کے جلوسوں اور محافل کی سکیورٹی اور۔۔۔
ٹریفک انتظامات کے حوالے سے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں ضلع کے معزز علمائے کرام کو بھی مدعو کیا گیا۔ اجلاس کے دوران علمائے کرام نے ضلع ملیر میں ہونے والے جلوسوں اور محافل کے لیے سکیورٹی اور دیگر انتظامات کے حوالے سے اپنی تجاویز پیش کیں۔ ڈپٹی کمشنر ملیر نے ہدایت جاری کی کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر عوام کو ٹریفک، بجلی، صفائی اور دیگر بلدیاتی سہولیات کی فراہمی میں کوئی کوتاہی نہ برتی جائے ۔