کالعدم تحریک طالبان کا کارندہ جسمانی ریمانڈ پرسی ٹی ڈی کے حوالے

  • کراچی
کالعدم تحریک طالبان کا کارندہ جسمانی ریمانڈ پرسی ٹی ڈی کے حوالے

کراچی (اسٹاف رپورٹر) انسداد دہشت گردی منتظم عدالت کے روبرو دھماکا خیز مواد رکھنے کے مقدمے میں کالعدم تحریک طالبان سوات گروپ کے مبینہ کارندے زبیر عالم کو پیش کیا گیا۔۔۔۔

عدالت نے ملزم کو پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ پر کاؤنٹر ٹیررازم ڈپارٹمنٹ(سی ٹی ڈی)کے حوالے کردیا۔ سی ٹی ڈی کے مطابق ملزم زبیر عالم کا تعلق کالعدم تحریک طالبان سوات سے ہے جبکہ اس کے روابط حزب المجاہدین افغانستان، کشمیر اور بھارت تک پائے گئے ہیں۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم کو پرانی سبزی منڈی پی آئی بی تھانے کی حدود سے گرفتار کیا گیا، ملزم کے قبضے سے دستی بم برآمد ہوا ہے اور ملزم کے خلاف سی ٹی ڈی ایسٹ تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا ہے ۔ تفتیشی افسر نے عدالت سے استدعا کی کہ ملزم سے مزید تفتیش درکار ہے لہٰذا اسے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر دیا جائے تاہم عدالت نے پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا۔

 

