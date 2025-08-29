صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اپوزیشن لیڈر کے ایم سی کی ایم ڈی واٹرکارپوریشن سے ملاقات

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)اپوزیشن لیڈرکے ایم سی سیف الدین ایڈووکیٹ کی قیادت میں جماعت اسلامی کے 9ٹاؤن چیئرمینوں نے ایم ڈی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن احمد علی صدیقی سے ملاقات کی اور ۔۔۔

مطالبہ کیا کہ واٹرکارپوریشن عوامی مسائل کے حل کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے ،گزشتہ دوسالوں میں واٹرکارپوریشن اپنے کاموں کے لیے ٹینڈرز بھی نہیں کروا سکا جس کی وجہ سے مسائل میں بے تحاشہ اضافہ ہوا۔ ملاقات میں عبد الجمیل خان،رضوان عبد السمیع،  ڈاکٹرفواد، نصرت اللہ، فراز حسیب، چیئر مین نارتھ ناظم آباد ٹاؤن عاطف علی خان، چیئر مین ناظم آباد ٹاؤن محمد مظفر اور چیئر مین نیو کراچی محمد یوسف موجودتھے ۔

 

