واٹر کارپوریشن کا پائپ گلشن حدید ٹینکی تک پہنچ گیا
کراچی(اسٹاف رپورٹر)پانی کا پائپ گلشن حدید ٹینکی تک پہنچ گیا ۔واٹر کارپوریشن کا عملہ تیزی سے کام مکمل کرنے کے لیے دن رات کام کرنے لگا، پانی کی ٹینکی پر بجلی کا نظام بھی بحال ہو گیا۔۔۔۔
اس سلسلے میں پیپلز پارٹی ملیر کے جنرل سیکریٹری امداد جوکھیو،ڈائریکٹر فنانس اسٹیل مل چودھری اکرم، ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری آغا طارق پٹھان ،یو سیز کے چیئرمین راؤ صفدر حیات رضا جتوئی ،سینئر رہنما محمد عرس کھیڑو نے جاری کام کا معائنہ کیا ۔واٹر کارپوریشن حکام کے مطابق آج شام تک پانی کا پائپ ٹینک میں جوائنٹ کر دیا جائے گا اور دو دن کے اندر پمپنگ مرحلہ شروع کیا جائے گا۔اس موقع پر پیپلز پارٹی رہنما اسلم منگی ،فیصل شیخ،لیبر کونسلر امجد کھیڑو،صفدر چانڈیو، سماجی رہنما شبیر حسین شاہ و دیگر بھی ہمراہ تھے ۔رہنماؤں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیل مل انتظامیہ ہمارے ساتھ پانی کی فراہمی میں تعاون کر رہی ہے ،کوشش ہے کہ ون ٹین کو بھی جلد از جلد بحال کیا جائے گا۔میئر کراچی اور پیپلز پارٹی ملیر کی قیادت کی ہدایت پر پانی کی فراہمی کا کام مکمل کر دیا گیا ہے ۔پیپلز پارٹی ملیر کے صدر راجہ رزاق بلوچ، اراکین اسمبلی سردار جام عبدالکریم ، ساجد جوکھیو اور پیپلز پارٹی کی قیادت کی انتھک محنت اور میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب ،ڈپٹی مئیر سلمان عبداللہ مراد کی نگرانی میں گلشن حدید کو پانی کی فراہمی کا تاریخی فیصلہ کرنے پر ہم قیادت کے مشکور ہیں۔