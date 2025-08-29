بھینس کالونی روڈ پر چوری کی انوکھی واردات
کراچی(اسٹاف رپورٹر)کراچی بھینس کالونی روڈ نمبر8پر چوری کی انوکھی واردات،نامعلوم کار سوار ملزمان دودھ سے بھری 4 ٹینکیاں چوری کرکے فرار،بدھ کی صبح پیش آئے واقعہ کی سی سی ٹی وی سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔۔۔۔
ویڈیو میں دیکھا گیا کہ دودھ سے بھری ٹینکیاں دکان سے باہر پڑی ہیں,دو ملزمان ہنڈا سوک کار سے اتر کر دودھ سے بھری 4 ٹینکیاں کار میں رکھتے ہیں،ملزمان واردات کے بعد موقع سے فرار ہو جاتے ہیں،پولیس کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی شناخت کا عمل بھی جاری ہے ۔