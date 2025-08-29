ملیر میں سرکاری زمین کی جعلی الاٹمنٹ کے مزید 7اسکینڈل سامنے آگئے
کراچی (رپورٹ: آغا طارق) ملیر میں اربوں روپے مالیت کی 409 ایکڑ سرکاری زمین کی جعلی الاٹمنٹ کے مزید 7 اسکینڈل سامنے آئے ہیں۔ لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ نے ڈپٹی کمشنر ملیر اور۔۔۔
ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن کو خط لکھتے ہوئے ملوث افسران کے خلاف مقدمات درج کرنے کی سفارش کی ہے ۔ خط میں بتایا گیا ہے کہ ریونیو ریکارڈ میں جعلی اندراجات کی گئی ہیں، اور مذکورہ زمینوں کی الاٹمنٹ/ریگولرائزیشن مکمل طور پر جعلی ہے ، اس لیے فوری کارروائی کی جائے ۔ جمع کی گئی معلومات کے مطابق سپریم کورٹ کی پابندی کے باوجود کراچی میں غیرقانونی الاٹمنٹس کا سلسلہ جاری ہے ۔ مختلف علاقوں میں سرکاری زمینیں معمولی رقم پر مختلف افراد کو دی جا رہی ہیں۔ اربوں روپے مالیت کی سرکاری زمینوں کے ریکارڈ میں جعلسازی کرکے بلڈرز کے حوالے کی گئی ہیں، جہاں بڑے بڑے رہائشی منصوبے شروع کیے گئے ہیں۔