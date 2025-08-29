درختوں کی کٹائی پر ہائیکورٹ برہم،تفصیلات طلب
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ میں شارع فیصل پر درختوں کی کٹائی کے خلاف دائر درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے گزشتہ برسوں میں کاٹے گئے درختوں کی مکمل تفصیلات طلب کرلیں۔ ۔۔۔
عدالت نے استفسار کیا کہ بتایا جائے کاٹے گئے درختوں کی لکڑی کہاں گئی اور کتنے میں بیچی گئی؟ کیا لکڑی بیچنے کی کوئی نیلامی ہوئی یا نہیں؟ عدالت نے سرکاری وکیل کو حکم دیا کہ اس حوالے سے جامع رپورٹ پیش کی جائے ۔ عدالت نے ڈائریکٹر جنرل پارکس کو بھی آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کرلیا اور کیس کی مزید سماعت 20 اکتوبر تک ملتوی کردی۔ سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ کاٹے گئے درختوں کے بدلے میں نئے درخت لگائے جا رہے ہیں اور اس بار مقامی اقسام جیسے نیم سمیت دیگر درختوں کی شجرکاری کی جارہی ہے تاہم عدالت نے استفسار کیا کہ جو درخت پہلے کاٹے گئے تھے ان کی لکڑی کہاں گئی اور کتنے میں فروخت کی گئی؟ سرکاری وکیل نے مزید مہلت مانگی تاکہ تفصیلات فراہم کی جاسکیں۔ درخواست گزار کی جانب سے مؤقف اپنایا گیا کہ کراچی کی مرکزی شارع فیصل کے دونوں جانب درختوں کی بے دریغ کٹائی کی جارہی ہے۔ ایڈووکیٹ محمد احمر نے عدالت کو بتایا کہ سندھ ہائیکورٹ ستمبر 2024 میں یہ قرار دے چکی ہے کہ متعلقہ سیشن جج کی اجازت کے بغیر درخت نہیں کاٹے جاسکتے۔