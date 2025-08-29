سب سے زیادہ موٹرسائیکل سوار حادثات کی نذر
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک) شہر قائد میں رواں سال ٹریفک حادثات میں سب سے زیادہ موٹرسائیکل سوار جاں بحق ہوئے ۔ کراچی روڈ ایکسیڈنٹ اینالیسس ٹیم ’’کراٹ‘‘ کے مطابق جنوری سے اب تک 543 ٹریفک حادثات میں 581 افراد جاں بحق ہوئے ۔۔۔۔
ان میں 295 موٹر سائیکل سوار تھے ، دوسری بڑی تعداد راہگیروں کی رہی۔ جنوری سے اب تک 199 پیدل چلنے والے سڑکوں پر حادثات کا شکار ہو کر جاں بحق ہوئے ۔ ٹرک کی ٹکر سے 61 حادثات میں 62 افراد، ٹریلر کی ٹکر سے 52 حادثات میں 59، واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 47 حادثات میں 54 افراد جاں بحق ہوئے ۔ کار کی ٹکر سے 61 حادثات میں 67 افراد، جب کہ موٹر سائیکل کی ٹکر سے 92 حادثات میں 92 افراد جاں بحق ہوئے ۔ 111 ٹریفک حادثات ایسے تھے جن میں ذمہ دار گاڑی کا پتہ نہیں چل سکا۔