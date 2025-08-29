صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلشن اقبال ٹاؤن ، جامعہ کراچی میں اربن فاریسٹ کا افتتاح

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر ) جامعہ کراچی میں گلشن اقبال ٹاؤن میونسپل کارپوریشن اور این جی او ہیلپ ان نیڈ کے تعاون سے جامعہ کراچی میں اربن فاریسٹ کا افتتاح کردیا گیا ۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر نے ۔۔۔

شیخ الجامعہ کراچی پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی، چیئرمین گلشن اقبال ٹاؤن ڈاکٹر فواد احمد کے ہمراہ جامعہ کراچی میں اربن فاریسٹ کے قیام کا افتتاح کیا۔ جس کے تحت جامعہ کراچی میں ہزاروں ماحول دوست درخت لگائے جائیں گے ۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے منعم ظفر خان نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی کے پیش نظر جماعت اسلامی نے شہر کراچی میں ایک لاکھ درخت لگانے کا عزم کیا ہے ۔ کراچی کنکریٹ کا جنگل بن چکا ہے ، ریڈ لائن، گرین لائن اور اورنج لائن منصوبوں کی تعمیر کے لیے ہزاروں درخت کاٹ دئیے گئے ہیں جبکہ فراہمی و نکاسی آب سمیت دیگر مسائل سندھ حکومت کی نااہلی کا نتیجہ ہیں۔ افسوس ہے کہ سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کراچی میں اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام ہے ۔ شیخ الجامعہ نے چیئرمین گلشن اقبال ٹاؤن کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سنگین ہیں اور توجہ کی کمی نے صورتحال کو مزید خراب کیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اب ضروری ہے کہ ماحول کو درست کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ ڈاکٹر فواد احمد نے کہا کہ ٹاؤن انتظامیہ ہر یوسی میں اربن فاریسٹ کے قیام کو یقینی بنا رہی ہے ۔ ہر شہری سے اپیل ہے کہ وہ ماحول بہتر بنانے میں اپنا حصہ ادا کرے ۔ چیئرمین ہیلپ این نیڈ انعام الحق مسعودی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ موسمیاتی بحران کے تناظر میں اربن فاریسٹ شہر کی اشد ضرورت ہے جس کے لیے آگہی اور عملی کاموں کو فروغ دیا جا رہا ہے ۔

 

