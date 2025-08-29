صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیوکراچی پولیس کا اسٹریٹ کرمنلز سے مقابلہ

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)تھانہ نیو کراچی پولیس کا اسٹریٹ کرمنلز کے ساتھ ڈگری کالج سیکٹر الیون آئی کے قریب مقابلہ ہوا۔مقابلے کے دوران دو زخمیوں سمیت چار ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔۔۔۔

گرفتار ملزمان میں دانیال مسیح، وارث مسیح،نزیر شاہ اور صادق شامل ہیں۔ملزمان کے قبضے سے 04 پستول بمعہ راؤنڈز،09 موبائل فون2 موٹر سائیکلیں اورنقد رقم برآمد ہوئی۔ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزمان علاقے میں وارداتوں کی نیت سے موجود تھے ۔ مزید تفتیش جاری ہے اور مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے ۔

 

