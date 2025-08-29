حنیف بندھانی کی تصنیف کی تقریب رونمائی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سٹی کورٹ کراچی میں سینئر ایڈووکیٹ محمد حنیف بندھانی کی تصنیف مال گاڑی میں امانتیں کی رونمائی کی تقریب منعقد ہوئی جس میں سپریم کورٹ کے سینئر وکلا، بار عہدیداران اور۔۔۔
بڑی تعداد میں وکلا نے شرکت کی۔کتاب میں 14 اگست 1947 کو دہلی سے کراچی تک تاریخی منتقلی کے معاہدے کی روداد قلمبند کی گئی ہے ۔ مقررین نے کہا کہ یہ تحریر قیامِ پاکستان کے تناظر میں حقائق کو اجاگر کرتی ہے ۔ کراچی بارکے جوائنٹ سیکریٹری عبدالرحمن کورائی نے کہا کہ یہ کتاب کراچی بار کا حصہ بنائی جائے گی۔